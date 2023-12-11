СК: в Московской области задержали 11 человек по подозрению в получении взяток

В Подмосковье задержали 11 человек по подозрению в коррупции

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В Московской области по подозрению в коррупции задержали 11 человек, сообщило управление Следственного комитета по региону.

Двое из задержанных — консультанты отдела при министерстве социального развития Московской области, еще один — консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности региона. Все они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы и в посредничестве в даче взяток (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, пп. «а, б» ч. 3 ст. 291.1. Уголовного кодекса).

Следователи выяснили, что подозреваемые получали взятки через посредников от подмосковных предпринимателей за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без необходимых проверок. Преступления были совершены в 2019—2023 годах. «В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тыс. руб., при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя», — уточнили в СК.

В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли крупные суммы денег. Все подозреваемые дали признательные показания.

8 декабря Тверской суд Москвы арестовал замглавы подмосковного города Фрязино Дмитрия Медведева за получение взятки в особо крупном размере, то есть более 1 млн руб. в сумме. Медведева отправили под стражу до 6 февраля 2024 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.