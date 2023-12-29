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Общество ,  
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Китай стал главным научным партнером России в 2023 году

Чернышенко: Китай стал главным научным партнером России по итогам 2023 года
Фото: Guang Niu / Getty Images
Фото: Guang Niu / Getty Images

Основным научным партнером России по итогам 2023 года стал Китай, на него пришлось 19% всех публикаций страны по линии международного научного сотрудничества, сообщил в интервью «РИА Новости» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Второе и третье места по этому показателю занимают США и Германия с 18 и 14,5% соответственно, однако их удельный вес в общем количестве публикаций снизился, продолжил собеседник агентства. То же, по его словам, произошло и с Францией, в то время как значимость азиатских стран, таких как Индия, Казахстан, Саудовская Аравия и Турция, возросла.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Научное сотрудничество России с Китаем развивается в рамках БРИКС и в формате взаимодействия между ведущими университетами, говорится на сайте Минобрнауки. Ученые из двух стран ведут совместные исследования по перспективным направлениям, таким как фундаментальная и прикладная физика, фундаментальная химия и другим.

Также стороны развивают студенческие обмены. Сотрудничество ведется и по линии академий наук, отмечала представитель российского МИДа Мария Захарова.

Китай также является крупнейшим научным партнером Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal. В 1979 году стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий. Срок его действия истекал в августе, однако конгресс США продлил действие документа еще на полгода.

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Теги
Дмитрий Чернышенко Китай наука

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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