Китай стал главным научным партнером России в 2023 году

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Основным научным партнером России по итогам 2023 года стал Китай, на него пришлось 19% всех публикаций страны по линии международного научного сотрудничества, сообщил в интервью «РИА Новости» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Второе и третье места по этому показателю занимают США и Германия с 18 и 14,5% соответственно, однако их удельный вес в общем количестве публикаций снизился, продолжил собеседник агентства. То же, по его словам, произошло и с Францией, в то время как значимость азиатских стран, таких как Индия, Казахстан, Саудовская Аравия и Турция, возросла.

Научное сотрудничество России с Китаем развивается в рамках БРИКС и в формате взаимодействия между ведущими университетами, говорится на сайте Минобрнауки. Ученые из двух стран ведут совместные исследования по перспективным направлениям, таким как фундаментальная и прикладная физика, фундаментальная химия и другим.

Также стороны развивают студенческие обмены. Сотрудничество ведется и по линии академий наук, отмечала представитель российского МИДа Мария Захарова.

Китай также является крупнейшим научным партнером Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal. В 1979 году стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий. Срок его действия истекал в августе, однако конгресс США продлил действие документа еще на полгода.