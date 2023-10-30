Мишустин разрешил защищать диссертации на основе научных публикаций

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Соискатели ученой степени кандидата наук в России смогут защищать диссертацию в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Представить диссертацию в виде доклада с обзором опубликованных статей теперь могут аспиранты-очники, имеющие не менее десяти научных публикаций, уточнила пресс-служба правительства. В кабмине считают, что это позволит аспирантам уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации.

Кроме того, правительство разрешило создавать «разовые» диссертационные советы, необходимые для защиты научных работ, специфика которых не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета.

В 2021 году правительство разрешило защищать диссертацию в виде доклада на основе ранее опубликованных работ соискателям ученой степени доктора наук в области гуманитарных, экономических и общественных наук. Для таких кандидатов установили требование в минимум 50 научных публикаций.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023–2024 учебном году эксперимента в сфере высшего образования. В его рамках установлены два уровня высшего образования: базовое (срок освоения — четыре—шесть лет) и специализированное (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка). Аспирантура стала уровнем профессионального образования.

Эксперимент проводится в шести вузах: Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, Московском авиационном институте (НИУ МАИ), Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, Московском педагогическом государственном университете, Санкт-Петербургском горном университете и Томском государственном университете.