Пентагон сообщил о перехвате ракеты и беспилотника хуситов

Американский эсминец USS Mason перехватил противокорабельную ракету и беспилотник йеменских хуситов в южной части Красного моря, сообщило Центральное командование США в соцсети X (ранее — Twitter).

«USS Mason сбил один дрон и одну противокорабельную ракету в южной части Красного моря, которые были запущены хуситами 28 декабря между 17:45 и 18:10 (по времени столицы Йемена Саны, совпадает с мск. — РБК)», — говорится в сообщении.

По данным американских военных, ни один из 18 кораблей, находившихся в районе атаки, не пострадал. Этот инцидент стал 22-м случаем посягательства хуситов на международное судоходство.

В декабре США начали операцию «Страж процветания», направленную на ликвидацию угрозы проходящим Красное море судам со стороны шиитской группировки йеменских хуситов, поддержку которым оказывает Иран. Другая важная цель Вашингтона — не допустить перерастания кризиса в региональную войну.

На сегодняшний день в Аденском заливе находится ударная группа ВМС США, в которую входят авианосец USS Dwight D. Eisenhower и эсминец USS Laboon. Помимо этого в районе Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет залив с Красным морем, дежурят эсминцы USS Carney, USS Mason и USS Thomas Hudner.