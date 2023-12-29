Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Курской области

Силы ПВО уничтожили украинский дрон в Курской области, сообщило Минобороны.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

С начала военных действий на Украине регион регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам. Так, 16 декабря губернатор Роман Старовойт сообщал об атаке украинских дронов на Дмитриевский и Железногорский районы. В Железногорском районе БПЛА повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината. Удар также был нанесен близ железнодорожного вокзала Дмитриева, в результате повреждения получила компрессорная станция.

21 декабря Минобороны отчитывалось об уничтожении двух украинских беспилотников над регионом.