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Военная операция на Украине ,  
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Герасимов наградил военных за взятие Марьинки

Глава Генштаба Герасимов вручил военным награды за взятие Марьинки
Сюжет
Военная операция на Украине

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов вручил государственные награды военным, отличившимся при взятии Марьинки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что вручение произошло в зоне военной операции.

«Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой», — сказал генерал армии.

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Герасимов награждал проявивших себя военных из подразделений группировки «Южная». Он вручил им ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки.

Российские войска взяли под контроль Марьинку 25 декабря. Об этом президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Глава государства заметил, что взятие Марьинки позволит отодвинуть части и подразделения ВСУ от Донецка и выйти «на более широкий оперативный простор». Он также предложил представить к госнаградам отличившихся военных.

Ранее, 19 декабря, Путин вручил звезды Героя России девяти военнослужащим, принимавшим участие в военной операции.

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Валерий Герасимов Вооруженные силы Военная операция на Украине Марьинка награды
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