Герасимов наградил военных за взятие Марьинки

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов вручил государственные награды военным, отличившимся при взятии Марьинки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что вручение произошло в зоне военной операции.

«Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой», — сказал генерал армии.

Герасимов награждал проявивших себя военных из подразделений группировки «Южная». Он вручил им ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки.

Российские войска взяли под контроль Марьинку 25 декабря. Об этом президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Глава государства заметил, что взятие Марьинки позволит отодвинуть части и подразделения ВСУ от Донецка и выйти «на более широкий оперативный простор». Он также предложил представить к госнаградам отличившихся военных.

Ранее, 19 декабря, Путин вручил звезды Героя России девяти военнослужащим, принимавшим участие в военной операции.