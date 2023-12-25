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Военная операция на Украине ,  
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Путин позвонил участвовавшему во взятии Марьинки комбату Трошину

Участвовавший во взятии Марьинки комбат Трошин рассказал о звонке Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Трошин
Александр Трошин (Фото: mtsz.tatarstan.ru)

Президент России Владимир Путин позвонил командиру танкового батальона Александру Трошину, который принимал участие во взятии под контроль города Марьинка в ДНР. Об этом военный рассказал в эфире «Первого канала».

О том, что глава государства планировал созвониться с Трошиным, ранее сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как рассказал Трошин, его телефонный разговор с Путиным после того, как он вышел из Марьинки и доложил командиру бригады, что город взят под контроль.

«Я сегодня утром выхожу с Марьинки, и меня везут к командующему, сначала разговаривает со мной начальник Генштаба, а потом, говорят, в 12 часов будет разговаривать верховный главнокомандующий. Я был удивлен сильно, то есть для меня это большая честь», — сказал командир танкового батальона.

Путин поручил присвоить внеочередное звание комбату за взятие Марьинки
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

25 декабря российский президент провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, на которой тот объявил ему о взятии Марьинки под полный контроль. Глава Минобороны отметил, что взятие города снизит возможности Вооруженных сил Украины и позволит российским военным эффективнее защитить Донецк.

Путин отметил, что участвовавшие во взятии Марьинки военные «достойны государственных наград», тогда Шойгу предложил присвоить старшему лейтенанту Трошину звание капитана. Министр подчеркнул, что Трошин участвует в военной операции с ее начала и находится «на подполковничьей должности».

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«Я досрочно ему присваиваю звание капитана. Хотя «досрочно» сказать сложно, он воюет давно, воюет успешно. Но по-другому мы поступить не можем, потому что есть указ президента, и следующее звание, которое ему положено, это капитан», — сказал Шойгу.

В ответ на это президент предложил присвоить Трошину звание майора. «Я знаю, что положением о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», — добавил Путин.

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Дмитрий Песков Владимир Путин Марьинка ДНР военный
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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