Минфин предложил принять спецперечень из 40 офшорных зон
Минфин предложил утвердить специальный перечень зон с льготным режимом налогообложения. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В предложенный ведомством список стран вошли Объединенные Арабские Эмираты, Монако, специальный административный район Китая Макао, Лихтенштейн, Сан-Марино, Панама, Андорра, а также другие государства и территории.
В проекте приказа уточняется, что он должен вступить в силу 1 января 2024 года и применяться во время налоговых периодов 2024 — 2026 годов.
В конце декабря Forbes сообщал, что президент Владимир Путин на встрече с бизнесом дал ряд поручений, связанных с налогообложением и офшорами. В частности, глава государства указал на необходимость совершенствования механизма перевода активов в российскую юрисдикцию.
27 декабря в российском офшоре на острове Октябрьский Калининградской области зарегистрировался «Яндекс». В конце сентября такой переезд закончила VK. Холдинг сменил юрисдикцию с Британских Виргинских островов на российскую САР.
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