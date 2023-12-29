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Финансы ,  
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Минфин предложил принять спецперечень из 40 офшорных зон

Минфин предложил принять спецперечень, в который вошли 40 офшорных зон

Минфин предложил утвердить специальный перечень зон с льготным режимом налогообложения. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В предложенный ведомством список стран вошли Объединенные Арабские Эмираты, Монако, специальный административный район Китая Макао, Лихтенштейн, Сан-Марино, Панама, Андорра, а также другие государства и территории.

156 компаний переехали за год в «русские офшоры»
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В проекте приказа уточняется, что он должен вступить в силу 1 января 2024 года и применяться во время налоговых периодов 2024 — 2026 годов.

В конце декабря Forbes сообщал, что президент Владимир Путин на встрече с бизнесом дал ряд поручений, связанных с налогообложением и офшорами. В частности, глава государства указал на необходимость совершенствования механизма перевода активов в российскую юрисдикцию.

27 декабря в российском офшоре на острове Октябрьский Калининградской области зарегистрировался «Яндекс». В конце сентября такой переезд закончила VK. Холдинг сменил юрисдикцию с Британских Виргинских островов на российскую САР.

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Минфин перечень офшорная зона

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