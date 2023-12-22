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Бизнес ,  
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Forbes узнал о поручениях Путина по итогам встречи с бизнесом в ноябре

Forbes: после встречи с бизнесом Путин дал поручения по теме налогов и офшоров
Среди поручений Путина — изучение возможности введения дифференцированной ставки налога на прибыль в зависимости от инвестиционной активности компаний и совершенствование механизмов перевода компаний в российскую юрисдикцию
Фото: Sergei Fadeichev / Pool / Sputnik / Reuters
Фото: Sergei Fadeichev / Pool / Sputnik / Reuters

Одним из поручений президента Владимира Путина после встречи с бизнесом 15 ноября стало рассмотрение возможности введения дифференцированной ставки налога на прибыль в зависимости от инвестиционной активности компаний, пишет Forbes со ссылкой на копию соответствующего документа. Его подлинность изданию подтвердили два источника в деловых кругах.

При этом будет учитываться наличие действующих льгот и преференциальных режимов. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отмечал, что крупный бизнес не против увеличения ставки налога на прибыль в обмен на новые инвестиционные вычеты и расширение тех, что уже есть.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Среди других поручений:

  • рассмотрение возможности отказа от регулярного введения и продления временных мер повышения фискальной нагрузки, в частности, вывозных таможенных пошлин.

  • рассмотрение возможности продления господдержки проектов с участием иностранных юрлиц на время реализации проектов. Forbes уточняет, что речь идет о юрлицах-офшорах.

  • ограничение раскрытия информации об «экономически значимых организациях» и юрлицах, созданных на основе иностранных холдингов (их бенефициарах и косвенных владельцах акций (долей в уставном капитале) ) с установлением специального порядка обработки таких сведений.

  • рассмотрение возможности разрешить нерезидентам — косвенным участникам экономически значимых организаций и юрлиц, созданных на основе иностранных холдингов, вступать в прямое владение их акциями (долями в уставном капитале), нарушая некоторые корпоративные процедуры.

  • совершенствование механизма создания международных фондов в целях перевода активов в российскую юрисдикцию в порядке редомициляции (перерегистрация в другой юрисдикции), а также обеспечение завершения этого процесса для компаний, которые не могут выйти из иностранных реестров.

  • установление порядка определения размера залога, если он применяется как мера пресечения по уголовным делам, в зависимости от суммы ущерба от преступления.

  • разрешение для находящихся под домашним арестом предпринимателей и членов органов управления компаний через портал «Госуслуги» передавать на основании доверенности полномочия по управлению организациями.

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Михаил Мишустин (в центре)
Как сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, среди поднятых на встрече тем были «совершенствование инвестиционной привлекательности» экономики страны и завершение перевода компаний в российскую юрисдикцию.

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Владимир Путин российский бизнес поручения президента
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