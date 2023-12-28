В «Галамарте» провели проверку после песни Сердючки в одном из магазинов

Розничная сеть «Галамарт» проводит внутреннюю проверку из-за песни Верки Сердючки в одном из магазинов в Петербурге. Об этом в телеграм-канале сообщил директор кластера сети Александр Иваненко.

«Галамарт» всецело разделяет и поддерживает ценности России и регулярно оказывает помощь нашим бойцам на фронте и словом, и делом», — добавил он.

О том, что в магазине на проспекте Ветеранов играла песня украинского исполнителя, ранее 28 декабря сообщил депутат Мосгордумы Андрей Медведев. Он сослался на военного медика, вернувшегося из Запорожья, который написал ему о ситуации.

По словам врача, он приехал в отпуск и во время первого же похода в магазин был «слегка шокирован» тем, что услышал там песню Сердючки «Гулянка». В ней есть слова «ще не вмерла Украина» из гимна страны.

Два часа спустя депутат опубликовал второй пост, в котором рассказал, что в «Галамарте» проводится проверка, и поблагодарил петербургскую полицию «за быструю и недвусмысленную реакцию». «Фонтанка» также писала о том, что в магазин пришли сотрудники правоохранительных органов. В «Галамарте» изданию сказали, что магазин, где играла песня, не работает, но завтра откроется в обычном режиме.

В августе под «Гулянку» танцевали аниматоры в крымском аквапарке «Миндальная роща». Местное управление МВД назвало произошедшее танцами под «тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом». После этого администрация уволила девушек, а их осудили по статье о дискредитации российской армии и оштрафовали на 15 тыс. руб.

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В мае мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести разъяснительную работу с караоке-клубом после того, как в одном из заведений посетители спели «Гулянку». По факту инцидента полиция проводила проверку.