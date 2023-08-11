Девушек-аниматоров, станцевавших под песню Верки Сердючки в аквапарке в Крыму, уволили

Аниматоров аквапарка в Крыму уволили после танцев под Верку Сердючку

В Крыму администрация аквапарка «Миндальная роща» уволила танцевавших под песни Верки Сердючки аниматоров и разорвал контракт с фирмой, в которой они работали, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на администрацию аквапарка. Накануне девушек осудили по статье о дискредитации российской армии.

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По данным регионального МВД, три девушки на рабочем месте танцевали под «тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом». Телеграм-канал «Крымский СМЭРШ» опубликовал видео, где они танцуют под песню Верки Сердючки «Гулянка», где есть строчка со словами «ще не вмерла Україна» из гимна страны.

Позже аниматоры записали видео с публичными извинениями, в котором попросили прощения «у всех граждан России» за свой «необдуманный поступок».

Суд признал их виновными по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) и назначил минимальный штраф — 15 тыс. руб., размер максимального штрафа по статье — 100 тыс. руб.

Статья о дискредитации Вооруженных сил России появилась в Кодексе об административных правонарушениях 4 марта 2022 года, после начала военной операции на Украине.

В конце мая мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести работу с караоке-клубами города после того, как в одном из заведений прозвучала та же песня Верки Сердючки «Гулянка».

В апреле прошлого года Верке Сердючке (настоящее имя — Андрей Данилко) запретили въезд в Россию.