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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назначил нового главу подконтрольной ВСУ части ДНР

Зеленский назначил Филашкина главой подконтрольной Украине части ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Вадим Филашкин
Вадим Филашкин (Фото: DonetskaODA / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР и Ровненской области, указы опубликованы на сайте украинского лидера.

«Назначить Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации», — говорится в документе.

12 декабря представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство согласовало назначение Филашкина руководителем военной администрации региона. Ранее он был замглавы администрации подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР.

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Вторым указом Зеленский назначил Александра Коваля главой Ровненской областной госадминистрации. Ранее он возглавлял Ровненскую районную администрацию.

ДНР вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся в сентябре 2022 года. Киев переход территории не признал.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Марьинки — города к юго-западу от Донецка — под полный контроль. По его словам, это снизит возможности ВСУ и позволит российским военным эффективнее защищать Донецк.

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Теги
ДНР ВСУ Украина Владимир Зеленский
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