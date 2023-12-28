Зеленский назначил нового главу подконтрольной ВСУ части ДНР

Вадим Филашкин (Фото: DonetskaODA / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР и Ровненской области, указы опубликованы на сайте украинского лидера.

«Назначить Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации», — говорится в документе.

12 декабря представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство согласовало назначение Филашкина руководителем военной администрации региона. Ранее он был замглавы администрации подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР.

Вторым указом Зеленский назначил Александра Коваля главой Ровненской областной госадминистрации. Ранее он возглавлял Ровненскую районную администрацию.

ДНР вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся в сентябре 2022 года. Киев переход территории не признал.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Марьинки — города к юго-западу от Донецка — под полный контроль. По его словам, это снизит возможности ВСУ и позволит российским военным эффективнее защищать Донецк.