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Военная операция на Украине ,  
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Два человека пострадали при обстреле белгородского хутора

Два человека получили ранения при обстреле белгородского хутора Марьино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа Белгородской области, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу в Белгороде. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, с начала военной операции регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В последний раз Гладков сообщал об атаке на хутор Марьино 22 декабря, тогда по населенному пункту выпустили один минометный снаряд.

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Фото:Google Maps

В тот же день из миномета обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа, в населенном пункте зафиксировали пять прилетов. В девяти частных домовладениях были выбиты окна, повреждены кровля, фасад, двери и заборы. Также была повреждена линия газоснабжения.

Кроме того, украинские военные выпустили по селу Середа того же округа девять минометных снарядов, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — три снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа в тот день никто не пострадал.

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Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел хутор пострадавшие раненые
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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