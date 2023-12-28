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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении шести опорных пунктов ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ, рассказал «РИА Новости» старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

Армейская штурмовая авиация группировки уничтожила три опорных пункта ВСУ западнее поселка Червоная Диброва в Кременском районе ЛНР. Еще три опорных пункта в районе Григоровки были уничтожены расчетами тяжелых огнеметных систем.

В районе села Торское в Краматорском районе ДНР российские военные сорвали попытку атаки двух штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, российские войска подавили 40 украинских артиллерийских подразделений.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В ходе боя уничтожены танк Т-72 и БМП-1 противника. В районе Кировска и Серебрянского лесничества были «вскрыты и подавлены» буксируемые орудия, позиции минометов, а также самоходные артиллерийские установки.

В Минобороны регулярно отчитываются о ходе боев на различных направлениях в зоне боевых действий на Украине. Так, 27 декабря в ведомстве сообщили, что на купянском, краснолиманском и донецком направлениях российские военные отразили десять атак штурмовых групп противника.

В тот же день в районе населенного пункта Водяное в ДНР российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8. На территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей тогда же были сбиты 17 украинских бепилотников.

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Украинские части и подразделения также лишились четырех самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б», нескольких бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также другой техники.

Теги
Минобороны батальон Азов ВСУ
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