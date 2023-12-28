Военнослужащие российской группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ, рассказал «РИА Новости» старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

Армейская штурмовая авиация группировки уничтожила три опорных пункта ВСУ западнее поселка Червоная Диброва в Кременском районе ЛНР. Еще три опорных пункта в районе Григоровки были уничтожены расчетами тяжелых огнеметных систем.

В районе села Торское в Краматорском районе ДНР российские военные сорвали попытку атаки двух штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, российские войска подавили 40 украинских артиллерийских подразделений.

В ходе боя уничтожены танк Т-72 и БМП-1 противника. В районе Кировска и Серебрянского лесничества были «вскрыты и подавлены» буксируемые орудия, позиции минометов, а также самоходные артиллерийские установки.

В Минобороны регулярно отчитываются о ходе боев на различных направлениях в зоне боевых действий на Украине. Так, 27 декабря в ведомстве сообщили, что на купянском, краснолиманском и донецком направлениях российские военные отразили десять атак штурмовых групп противника.

В тот же день в районе населенного пункта Водяное в ДНР российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8. На территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей тогда же были сбиты 17 украинских бепилотников.

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Украинские части и подразделения также лишились четырех самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б», нескольких бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также другой техники.