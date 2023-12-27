Минобороны сообщило о сбитом Ми-8 и уничтожении 17 дронов ВСУ
Российские ПВО сбили вертолет Ми-8 и 17 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.
В ведомстве добавили, что уничтожение вертолета произошло в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики, а БПЛА были сбиты на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Помимо этого, на купянском, краснолиманском и донецком направлениях российские военные отразили 10 атак штурмовых групп противника, сумев нанести ему потери.
Украинские части и подразделения также лишились четырех самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б», нескольких бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также другой техники.
Утром 27 декабря Минобороны сообщило о том, что ночью над Ростовской и Белгородской областями были сбиты два украинских беспилотника.
26 декабря оборонное ведомство отчиталось об уничтожении средствами ПВО двух бомбардировщиков Су-24 ВСУ, ранее ударивших по порту Феодосии.
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