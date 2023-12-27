Минобороны сообщило о сбитом Ми-8 и уничтожении 17 дронов ВСУ

Минобороны сообщило о сбитом Ми-8 и уничтожении 17 дронов ВСУ

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские ПВО сбили вертолет Ми-8 и 17 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

В ведомстве добавили, что уничтожение вертолета произошло в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики, а БПЛА были сбиты на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Помимо этого, на купянском, краснолиманском и донецком направлениях российские военные отразили 10 атак штурмовых групп противника, сумев нанести ему потери.

Украинские части и подразделения также лишились четырех самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б», нескольких бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также другой техники.

Утром 27 декабря Минобороны сообщило о том, что ночью над Ростовской и Белгородской областями были сбиты два украинских беспилотника.

26 декабря оборонное ведомство отчиталось об уничтожении средствами ПВО двух бомбардировщиков Су-24 ВСУ, ранее ударивших по порту Феодосии.