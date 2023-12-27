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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом Ми-8 и уничтожении 17 дронов ВСУ

Минобороны сообщило о сбитом Ми-8 и уничтожении 17 дронов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские ПВО сбили вертолет Ми-8 и 17 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

В ведомстве добавили, что уничтожение вертолета произошло в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики, а БПЛА были сбиты на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Помимо этого, на купянском, краснолиманском и донецком направлениях российские военные отразили 10 атак штурмовых групп противника, сумев нанести ему потери.

Минобороны сообщило о сбитых над двумя областями беспилотниках
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Украинские части и подразделения также лишились четырех самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б», нескольких бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также другой техники.

Утром 27 декабря Минобороны сообщило о том, что ночью над Ростовской и Белгородской областями были сбиты два украинских беспилотника.

26 декабря оборонное ведомство отчиталось об уничтожении средствами ПВО двух бомбардировщиков Су-24 ВСУ, ранее ударивших по порту Феодосии.

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Теги
Минобороны Украина Военная операция на Украине Вертолет Ми-8 беспилотники ПВО
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