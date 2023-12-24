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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударах по норвежскому и французскому ЗРК на Украине

Минобороны: поражены украинские ЗРК норвежского и французского производства
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные поразили переданные Вооруженным силам Украины пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции, сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.

Удары по украинским ЗРК наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские силы поразили авиационную технику, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы украинской армии на аэродромах Канатово Кировоградской области и в Днепре, а также живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.

Минобороны отчиталось об уничтожении двух танков Leopard 2
Политика

23 декабря Минобороны отчиталось об отражении 16 атак украинской армии в различных районах зоны боевых действий за сутки. По данным ведомства, две атаки ВСУ были отражены на краснолиманском направлении — в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. На донецком направлении группировка «Юг» отразила 11 атак в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР. На южно-донецком направлении группировка войск «Восток» отразила три атаки в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.

Также в ходе боев российские силы уничтожили различную украинскую технику, в том числе пять танков, включая один Leopard-2 производства Германии, боевую машину пехоты Bradley производства США и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

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Теги
Минобороны Украина ЗРК Франция Норвегия Военная операция на Украине ВСУ
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