Минобороны заявило об ударах по норвежскому и французскому ЗРК на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные поразили переданные Вооруженным силам Украины пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции, сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.

Удары по украинским ЗРК наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские силы поразили авиационную технику, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы украинской армии на аэродромах Канатово Кировоградской области и в Днепре, а также живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.

23 декабря Минобороны отчиталось об отражении 16 атак украинской армии в различных районах зоны боевых действий за сутки. По данным ведомства, две атаки ВСУ были отражены на краснолиманском направлении — в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. На донецком направлении группировка «Юг» отразила 11 атак в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР. На южно-донецком направлении группировка войск «Восток» отразила три атаки в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.

Также в ходе боев российские силы уничтожили различную украинскую технику, в том числе пять танков, включая один Leopard-2 производства Германии, боевую машину пехоты Bradley производства США и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.