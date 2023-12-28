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РЖД возглавили рейтинг крупнейших работодателей России по версии Forbes

РЖД возглавили рейтинг 50 крупнейших работодателей России по версии Forbes

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) заняла первое место в рейтинге 50 крупнейших российских работодателей по версии Forbes. Список компаний опубликован на сайте издания.

РЖД объединяет почти весь железнодорожный комплекс страны, отметили в Forbes. По данным на конец 2022 года, в компании работали 701 200 человек. В 2009 году в РЖД числились более 1 млн сотрудников, напомнили в издании.

На втором месте рейтинга оказался «Газпром». На конец 2022 года в группе компании работали 492,2 тыс. человек. Третье место занял торговый холдинг «Магнит» с 361 тыс. сотрудников. Замыкает рейтинг группа «Уралхим», где работают чуть более 32 тыс. человек.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

ОАО «Российские железные дороги» образовалось в 2003 году на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат Российской Федерации, полномочия акционера осуществляет правительство.

По состоянию на 1 мая 2023 года уставный капитал компании составляет 3 трлн 212,18 млрд руб. Пост генерального директора РЖД занимает бывший замминистра транспорта России Олег Белозеров, должность председателя совета директоров — первый замглавы правительства Андрей Белоусов.

В начале ноября РБК представил рейтинг работодателей, в котором компании оценивались по нескольким группам показателей: «сотрудники и условия труда», «эффективность бизнеса и инновационное развитие», «социальная ответственность», «деловая репутация» и «мнения сотрудников». В группу из 16 компаний, получивших наивысший результат, вошли «Газпром Нефть», «Норникель» и «Полиметалл».

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