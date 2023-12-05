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Бизнес ,  
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Подрядчик РЖД купил долю ВЭБа в крупнейшем инфраструктурном холдинге

ВЭБ.РФ продал 48% «Нацпроектстроя» с портфелем заказов на 1,4 трлн руб. крупнейшему строительному подрядчику РЖД — группе «1520». В свою очередь в «Нацпроектстрой» вошли активы самой «1520»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

ВЭБ.РФ продал 48% в инфраструктурной корпорации «Нацпроектстрой», рассказал РБК представитель ВЭБа, не раскрыв сумму сделки, но указав, что она завершена «с коммерческой выгодой». По его словам, ВЭБ.РФ рассчитывает продолжить работу с «Нацпроектстроем» как финансовый партнер. Покупателем доли ВЭБа выступил крупнейший строительный подрядчик РЖД — группа «1520» Алексея Крапивина. Представитель группы подтвердил РБК факт сделки.

В свою очередь, по итогам серии сделок в составе «Нацпроектстроя» были консолидированы основные активы самой «1520», в том числе компаний «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», «Ленгипротранс», «Мостострой-11» и «Мостоотряд-47», говорит представитель ВЭБ.РФ.

Что строит НПС

Крупнейшие проекты компании — строительство автодороги М-12 Москва — Казань, реконструкция автодороги М-4 «Дон», строительство универсального порта Лавна в Мурманской области и порта Тамань, строительство транспортных хорд и развитие центрального железнодорожного узла в Москве, расширение БАМа.
Холдинг участвует в развитии транспортных коридоров в восточном направлении, «Север — Юг» и Азовско-Черноморского бассейна, а также в создании высокоскоростных магистралей и обновлении инфраструктуры общественного транспорта.

Портфель заказов «Нацпроектстроя» превышает 1,4 трлн руб., говорит представитель ВЭБ.РФ. Совокупная годовая выручка — более 500 млрд руб., количество сотрудников — около 70 тыс. человек.


Группа «1520», по данным ЕГРЮЛ, на 71,67% принадлежит Алексею Крапивину, еще 28,33% — у Бориса Ушеровича, который выступал фигурантом «дела Захарченко».

Федеральная антимонопольная служба сделку одобрила, сообщал в сентябре РБК. По ее итогам «1520» и самому Крапивину будет принадлежать 52% акций НПС, 48% останутся у второго совладельца — структур Аркадия Ротенберга. Представитель Аркадия Ротенберга также подтвердил РБК факт сделки.

ВЭБ и Аркадий Ротенберг договорились о создании совместного предприятия в области инфраструктурного строительства в июне 2019 года. Тогда в «Нацпроектстрой» вошли активы связанных с Ротенбергом «Мостотреста» и «ТЭК Мосэнерго». В конце 2020 года под контроль «Нацпроектстроя» перешли 97% компании «Дороги и мосты», которая была выделена из «Мостотреста». В нее вошли «Трансстроймеханизация», «Таганка Мост», «Мостотрест-Сервис», 25% «Мостострой-11».

В 2021 году «Нацпроектстрой» получила от «Мостотреста» 50% Северо-Западной концессионной компании (СЗКК), которая была создана для строительства и эксплуатации первого участка (с 15-го по 58-й км) скоростной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Среди проектов «ТЭК Мосэнерго»— Черногорская ТЭЦ, Артемовская ТЭЦ-2, Нижнекамская ТЭС. Компания также участвовала в строительстве ЦКАД в Москве, Западного скоростного диаметра в Петербурге, скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург, мостов и путепроводов в составе обхода Хабаровска, в реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС,  строительстве порта Суходол на Дальнем Востоке и других объектов.

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Теперь по итогам сделки ВЭБа с «1520» в составе «Нацпроектстроя» сформированы группа «Дороги и мосты» со специализацией на строительстве магистральных автодорог, группа «1520» со специализацией на строительстве железнодорожной инфраструктуры и группа «ТЭК Мосэнерго», которая занимается строительством электроэнергетической и портовой инфраструктуры.

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Теги
Петр Канаев Петр Канаев
ВЭБ сделка Группа 1520 Нацпроектстрой РЖД Алексей Крапивин

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