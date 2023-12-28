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Каждый пятый школьник в Молдавии выбрал языком обучения русский

В Молдавии каждый пятый школьник выбрал языком обучения русский

В школах Молдавии на русском языке обучаются 19,1% из 334,4 тыс. детей, следует из данных Национального бюро статистики.

На румынском языке в молдавских школах обучаются 80,8% детей, на английском — 0,1%. В Центральном регионе в румыноязычных классах зарегистрированы 96,7% человек, в Южном регионе — 83,0%, в Северном — 79,0%, а в Кишиневе — 78,2%. В то же время в Гагаузской автономии на русском языке обучаются 92,3% школьников.

Самым востребованным для изучения иностранным языком в школах Молдавии в 2023-2024 учебном году стал английский — его выбрали 255,8 тыс. учащихся (85% от общего количества школьников), что на 10% больше по сравнению с показателем прошлого учебного года. Также выросло количество школьников, решивших изучать французский язык — 98,1 тыс. человек или 32,6% от общего числа (рост на 3,3%). Русский язык выбрали 82 тыс. человек (27,2%, на 1% больше показателя прошлого года).

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Игорь Гросу

Подавляющее большинство школьников, изучающих английский язык (63,5%), живут в городах, отметили в бюро статистики. Свыше 59% детей, выбравших французский и русский, проживают в сельской местности.

Гагаузия — автономия в составе Молдавии. У нее есть своя Конституция — Устав, президент — башкан, законодательный орган — народное собрание и столица — Комрат. В отличие от остальной Молдавии, где установлен один государственный язык, здесь официальных языка три: гагаузский, молдавский и русский.

В марте официальным государственным языком Молдавии стал румынский. До этого им был «молдавский на основе латинской графики» (де-юре идентичный литературному румынскому).

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