Греф назвал три самых популярных способа обмана россиян мошенниками

Фото: fizkes / Shutterstock

Три самых популярных способа обмана россиян мошенниками — взлом аккаунтов в мессенджерах и рассылка сообщений с просьбой одолжить денег; запугивание тем, что близкий человек оказался задержан правоохранительными органами и нужны средства, чтобы «дать взятку», а также звонок якобы от сотрудника ФСБ. Об этом рассказал глава «Сбера» Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мошенники <...> взламывают аккаунты в социальных сетях либо в мессенджерах, посылают вам сообщение от имени вашего друга или коллеги с просьбой перечислить какие-то небольшие деньги», — рассказал Греф. Он подчеркнул, что просьбы отправить деньги должны настораживать, на такие уловки нельзя поддаваться.

«Второй способ — это, конечно, запугать <...>, сказать, что вашего ребенка или вашего знакомого задержали в милиции за какие-то правонарушения или преступления и нужно срочно дать взятку», — сказал глава «Сбера». Третьим по популярности среди мошенников сценарием он назвал звонок от якобы сотрудника ФСБ, который говорит жертве, что ее счет взломан и нужно перевести все деньги на другой счет.

Греф утверждает, что в «Сбере» в 99,6% случаев предотвращают похищение денег мошенниками, причем даже тогда, когда клиенты сами решили отдать их злоумышленникам. «Это самый высокий показатель в мире среди банков», — сказал он.

По данным Центробанка, с июля по сентябрь российские банки предотвратили мошеннические операции на сумму почти 1,7 трлн руб. В общей сложности за три месяца банки отразили 10,8 млн попыток хищения с российских счетов, уточнили в ЦБ. За это время почти 142 тыс. телефонных номеров, использовавшихся для обмана граждан, были заблокированы.

При этом в банке отметили, что число мошеннических атак за этот период выросло на 23% по сравнению со средним показателем за предыдущие 12 месяцев. Мошенники провели 288,8 тыс. успешных операций и похитили у россиян 3,6 млрд руб.