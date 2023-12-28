Почти половина респондентов Avito запланировали новогоднее путешествие

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Почти половина — 47% — участников опроса сервиса по поиску работы «Авито Работа» собираются отправиться в путешествие на новогодних праздниках. Результаты исследования есть у РБК.

При этом четверть (24%) из них планируют потратить на поездку до 20 тыс. руб. на человека.

Еще 15% опрошенных заявили, что готовы заплатить от 20 тыс. до 30 тыс. руб., 11% выделят на эти цели от 30 тыс. до 40 тыс. руб., еще 10% — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

В опросе приняли участие более 7 тыс. работающих россиян.

Больше всего на новогодних праздниках россияне хотели бы посетить Сочи — так ответили 23% участников опроса. На втором месте — Санкт-Петербург (20%), на третьем — Байкал (19%). Следом идут Москва (18%) и Горный Алтай (16%).

По данным «Авито Недвижимости», в декабре 2023 года в Сочи количество запросов о съеме квартиры увеличилось на 57% год к году, в Санкт-Петербурге — на 34%, в Иркутске (Байкал) — на 38%.

Стоимость съемной квартиры за сутки в этих регионах в декабре составила от 2,3 тыс. до 2,9 тыс.

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Результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в декабре 2023 года, показали, что россияне в среднем планируют потратить на празднование Нового года 54 067 руб. Эта сумма стала историческим максимумом, так как в 2022 году россияне планировали потратить на новогодний стол, подарки и досуг на 16 399 руб. меньше.

В 2023 году больше всего расходов запланировано на подарки — в среднем россияне планируют потратить на них 21,8 тыс. руб. На культурные мероприятия и туристические поездки в среднем уйдет 20,4 тыс. руб. Наименее затратной статьей расходов, как и в 2022 году, будет новогодний стол: в среднем россияне готовы потратить на него 11,7 тыс. руб.