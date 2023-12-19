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Россияне планируют потратить на Новый год исторический максимум денег

ВЦИОМ: россияне в среднем потратят на празднование Нового года ₽54 тыс.
Фото: Stefan Puchner / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Puchner / dpa / Global Look Press

Россияне в среднем планируют потратить на празднование Нового года 54 067 руб. — эта сумма является историческим максимумом, выяснил в результате опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 2022 году россияне планировали потратить на новогодний стол, подарки и досуг на 16 399 руб. меньше. В 2023 году больше всего расходов запланировано на подарки — в среднем россияне планируют потратить на них 21,8 тыс. руб. (на 6,6 тыс. больше по сравнению с 2022 годом). Мужчины готовы потратить на новогодние подарки вдвое больше, чем женщины (30 368 руб. против 15 516 руб.)

На развлечения, например культурные мероприятия и туристические поездки, в среднем уйдет 20,4 тыс. руб. (на 6 тыс. руб. больше, чем в 2022 году). Наименее затратной статьей расходов, как и в 2022 году, будет новогодний стол: в среднем россияне готовы потратить на него 11,7 тыс. руб. (плюс 3,6 тыс. руб. к показателю 2022 года).

Каждый пятый россиянин решил сделать себе подарок на Новый год
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Фото:Светлана Шевченко / РИА Новости

Чем старше россияне, тем меньше они планируют потратить на празднование Нового года, следует из результатов опроса. Самой расточительной группой стала молодежь в возрасте 18–24 лет, среди них ожидаемая сумма трат составила в среднем 72 648 руб. Самыми экономными оказались россияне старше 60 лет, они планируют потратить 30 451 руб.

Результаты опроса, проведенного ВЦИОМом в январе 2023 года, показали, что в среднем россияне потратили на празднование Нового года больше запланированного на 2%. В среднем они собирались потратить 37 668 руб., а фактические расходы составили 38 493 руб.

В предыдущие годы реальные траты ощутимо превышали планируемые (в 2022 году — на 31%, в 2021 году — на 23%). Сэкономить на новогодних праздниках россиянам удалось только один раз за всю историю измерений — в 2018 году.

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