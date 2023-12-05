Экс-преподавателю филиала РАНХиГС вынесли приговор за фейки об армии

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Бывший доцент кафедры финансов и правового регулирования финансового рынка Нижегородского института управления РАНХиГС получила условный срок по статье за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Суд постановил, что на лекциях преподаватель «распространяла проукраинскую идеологию» среди будущих госслужащих и «внушала студентам враждебное отношение к собственному государству».

Следователи завели дело по ч. 2 ст. 207.3 УК. Максимальное наказание по ней подразумевает до десяти лет лишения свободы.

Экс-доценту назначили наказание в виде трех лет условно с лишением на два года права занимать определенные должности. «Приговор Советского районного суда Нижнего Новгорода вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

В начале ноября NN.RU в Советском районном суде сообщили о похожем деле: тогда приговор по статье о фейках вынесли экс-преподавательнице филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Ирине Седельниковой. На сайте вуза, уточнили в издании, говорится, что она являлась доцентом и работала на факультете экономики. Общий стаж ее работы составлял 39 лет. Седельниковой также дали условный срок.