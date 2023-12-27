 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Крыму подорожает проезд на поездах

КЖД: билеты на поезда в Крыму и Краснодарском крае подорожают с 2024 года
Фото: crimea_rw / Telegram
Фото: crimea_rw / Telegram

Стоимость проезда на поездах, которые курсируют по Крыму и Краснодарскому краю, повысится с 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба перевозчика «Крымская железная дорога» (КЖД).

Изменения связали с регулированием транспортных тарифов: по территории Крыма он составит 2 руб. за км, по территории Краснодарского края — 47 руб. за десятикилометровую зону.

«Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория — 158 руб. Ранее стоимость проезда составляла 127,98 руб.», — уточнили в КЖД. От станции Анапа до станции Керчь Южная стоимость проезда увеличится почти на 50 руб. — с 488,6 руб. до 530 руб.

«Аэрофлот» восстановил систему бронирования билетов
Общество
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

В декабре 2023 года «Аэроэкспресс» повысил некоторые тарифы на поезда и автобусы в аэропорты. Такое решение компания объяснила ежегодной инфляцией и ростом цен на эксплуатацию и обслуживание транспорта.

Цена билета на поезд, купленный онлайн, выросла до 525 руб. (ранее было 470 руб.), а в день поездки — до 550 руб. (ранее было 500 руб.). Также увеличилась стоимость билетов по тарифам «Стандарт туда — обратно» — 1050 руб. (было 950 руб.), «Семейный туда — обратно» — от 1500 руб. (было от 1400 руб.), «Бизнес» — 1200 руб. (было 1000 руб.), «Бизнес туда — обратно» — 2150 руб. (было 1900 руб.).

Еще выросла стоимость поездки от метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово — 300 руб. в одну сторону и 500 руб. туда и обратно (было — 250 руб. в одну сторону и 400 руб. в обе).

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Крым Краснодарский край КЖД Билет на поезд
Материалы по теме
Против «Аэрофлота» подан коллективный иск за отмененные билеты на Пхукет
Бизнес
ФАС сделала «Победе» предупреждение из-за платы за смену имени в билете
Бизнес
Turkish Airlines устранила сбой в системе продажи и бронирования билетов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 101,12 (-0,46) Инвестиции, 26 дек, 16:53 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 91,71 (-0,26) Инвестиции, 26 дек, 16:53
Кулеба рассказал, как Столтенберг указал ему на место «среди равных» Политика, 17:01
Восьмилетний российский шахматист одержал вторую победу на ЧМ по рапиду Спорт, 16:59
В Киеве заявили о необходимости ремонта третьего участка метро Общество, 16:53
На Украине предупредили о задержках пенсий и зарплат без помощи Запада Политика, 16:52
Умер один из основателей «Смысловых галлюцинаций» Александр Колбасов Общество, 16:49
Военная операция на Украине. Карта на 27 декабря Политика, 16:40
Прокурор потребовал для участников «Маяковских чтений» до 7 лет колонии Политика, 16:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Какие потребности сегодня есть у покупателей на маркетплейсах Отрасли, 16:03
Опрос показал склонность богатых к кражам на кассах самообслуживания Общество, 16:02
Топливо дорожает, аэропорты повышают тарифы: что будет с авиабилетами Тренды, 15:51
В Венгрии сообщили о вопросах, мешающих встрече Орбана с Зеленским Политика, 15:48
Минстрой надеется на сохранение льготных ипотечных программ в 2024 году Недвижимость, 15:43
Школа в Находке объяснила номер на сцене с физруком в образе Снегурочки Общество, 15:40
Как повесить гирлянду-штору на окно или карниз Недвижимость, 15:38