В Крыму подорожает проезд на поездах

КЖД: билеты на поезда в Крыму и Краснодарском крае подорожают с 2024 года

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Стоимость проезда на поездах, которые курсируют по Крыму и Краснодарскому краю, повысится с 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба перевозчика «Крымская железная дорога» (КЖД).

Изменения связали с регулированием транспортных тарифов: по территории Крыма он составит 2 руб. за км, по территории Краснодарского края — 47 руб. за десятикилометровую зону.

«Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория — 158 руб. Ранее стоимость проезда составляла 127,98 руб.», — уточнили в КЖД. От станции Анапа до станции Керчь Южная стоимость проезда увеличится почти на 50 руб. — с 488,6 руб. до 530 руб.

В декабре 2023 года «Аэроэкспресс» повысил некоторые тарифы на поезда и автобусы в аэропорты. Такое решение компания объяснила ежегодной инфляцией и ростом цен на эксплуатацию и обслуживание транспорта.

Цена билета на поезд, купленный онлайн, выросла до 525 руб. (ранее было 470 руб.), а в день поездки — до 550 руб. (ранее было 500 руб.). Также увеличилась стоимость билетов по тарифам «Стандарт туда — обратно» — 1050 руб. (было 950 руб.), «Семейный туда — обратно» — от 1500 руб. (было от 1400 руб.), «Бизнес» — 1200 руб. (было 1000 руб.), «Бизнес туда — обратно» — 2150 руб. (было 1900 руб.).

Еще выросла стоимость поездки от метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово — 300 руб. в одну сторону и 500 руб. туда и обратно (было — 250 руб. в одну сторону и 400 руб. в обе).