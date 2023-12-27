ФСБ предотвратила теракт на Куйбышевской железной дороге

УФСБ: в Самарской области предотвратили теракт на железной дороге

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Сотрудники УФСБ по Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, житель Самары является сторонником запрещенной в России организации «Легион «Свобода России». Он планировал совершить теракт на объекте Куйбышевской железной дороги, из его дома изъяли бутылки с зажигательной смесью и мобильные устройства, которые мужчина использовал для связи с представителями «Легиона».

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса (приготовление к террористическому акту), жителя Самары заключили под стражу. Как уточнили в ФСБ, задержали его еще 15 ноября.

Протяженность Куйбышевской железной дороги составляет 11,5 тыс. км. Управление дороги находится в Самаре.

Подозреваемый, отметили в ФСБ, подтвердил свои преступные намерения и причастность к террористической организации, а также сообщил, что выбирал место для планируемого преступления.

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18 декабря ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Ижевске.

По версии спецслужбы, россиянин вел подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства по заданию украинской террористической организации.

У мужчины изъяли компоненты для изготовления СВУ и средства связи с перепиской с координаторами с Украины.