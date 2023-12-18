ФСБ предотвратила теракт против руководства оборонного завода в Ижевске

Россиянин по заданию украинской террористической организации готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства против руководителя предприятия ОПК в Ижевске, сообщила ФСБ

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ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия (ОПК) в Ижевске. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, поступившем в РБК.

По версии спецслужбы, россиянин 1990 года рождения по заданию украинской террористической организации вел подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства.

У мужчины были изъяты компоненты для изготовления СВУ, а также средства связи с перепиской с координаторами из Украины.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России.

В конце ноября сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины 1995 года рождения, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт против высокопоставленного военного в Воронеже.По данным спецслужбы, мужчина был завербован в сентябре 2022 года в Харьковской области сотрудниками ГУР Минобороны Украины, «прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки», после чего приехал в Россию.

Ему поставили задачу выяснить адрес проживания российского военного и убить его путем закладки и подрыва самодельного взрывного устройства.

При обыске у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу, поддельный российский паспорт, по которому он должен был покинуть страну после нападения.

В октябре СК возбудил в Краснодарском крае уголовное дело о теракте против 33-летнего уроженца Мелитополя после попытки отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. Он организовал доставку 20-килограммового торта и виски Jameson в ресторан, где выпускники отмечали праздник. Подарок, по версии ведомства, содержал «медицинский препарат в больших токсических дозах».