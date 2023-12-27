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Политика ,  
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В Анкаре сообщили об отмене Швецией запрета на продажу оружия Турции

Замглавы МИД Турции: Швеция сняла эмбарго на продажу оружия в Турцию
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Власти Швеции еще в 2022 году фактически отменили эмбарго на продажу своей оборонной продукции в Турцию. Об этом, как сообщает газета Yeni Şafak, заявил заместитель турецкого министра иностранных дел Бурак Акчапар.

Запрет сняли после начала переговоров о вступлении Швеции в НАТО. Турция была одним из главных противников приема Швеции в блок, выставив несколько условий. Одно из них — отмена эмбарго на поставку шведских вооружений, которое было введено в 2019 году.

26 декабря 2023 года комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО.

«Швеция сняла эмбарго на продукцию оборонной промышленности для Турции. После начала процесса [вступления Швеции в НАТО] заявки, поданные турецкими компаниями, получили одобрение», — сказал Акчапар.

Ратификационный протокол о принятии Швеции в Североатлантический альянс теперь должен пройти общее голосование в Генассамблее Великого национального собрания Турции — парламенте страны. Дата голосования пока неизвестна.

Документ вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турция одобрит вступление Швеции в НАТО «в течение пары недель»
Политика
Фото:Omar Havana / Getty Images

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В конце октября 2023 года турецкий лидер одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО и направил протокол в турецкий парламент.

Ранее Анкара выступила против присоединения Стокгольма к НАТО с момента подачи шведскими властями заявки в мае 2022 года. Турецкие власти, среди прочего, требовали выдать сторонников «Рабочей партии Курдистана», которую Анкара считает террористической организацией, и отменить установленный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию.

Венгрия и Турция — единственные члены НАТО, которые не ратифицировали заявку Швеции. Будапешт в качестве обоснования своей позиции сослался на то, что Стокгольм постоянно подрывает двусторонние отношения и ставит себя в положение «морального превосходства».

Теги
Швеция Турция НАТО эмбарго оборонная промышленность
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