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Военная операция на Украине ,  
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В «Ростехе» заявили об успешном применении российских ПТРК против Leopard

Глава «Ростеха»: российские ПТРК пробивают танки Leopard «с любой стороны»
Сюжет
Военная операция на Украине

Западные танки «горят очень хорошо», для защиты их дополнительно оснащают советской динамической защитой, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, отвечая на вопрос о лучшей защите поставляемых ВСУ танков.

«Это еще один миф. <...> Наши ПТРК (противотанковые ракетные комплексы. — РБК) «Корнет» или «Хризантема» пробивают тот же Leopard с любой стороны», — сообщил Чемезов «РИА Новости».

Минобороны заявило об уничтожении первого танка Leopard 1A5
Политика
Танки Leopard 1A5

Киев начал получать немецкие танки Leopard от Германии и других стран в 2023 году. В ноябре Германия и Дания передали Украине партию из 25 Leopard 1A5.

The Washington Post в июле писала, что западная военная техника, которую используют ВСУ, оказалась уязвима в сражениях на минных полях. Газета отмечала, что подрыв на минах нескольких бронемашин создает скопление техники в одном месте, в результате чего она становится легкой мишенью для российских вертолетов и противотанковых ракет. Один из украинских командиров рассказал изданию о трудностях с использованием западной техники для разминирования, поскольку она слишком «большая и шумная» и легко становится целью для российских сил.

Минобороны России в сводках неоднократно отчитывалось об уничтожении танков Leopard в зоне военной операции. Так, 30 ноября ведомство сообщило об уничтожении первого танка Leopard 1A5.

Теги
Ростех Сергей Чемезов танк Leopard ВСУ
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