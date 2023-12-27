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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитых над двумя областями беспилотниках

Минобороны России: силы ПВО сбили дроны над Белгородской и Ростовской областями
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 27 декабря средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Ростовской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России. Об одном из них ранее рассказал ростовский губернатор Василий Голубев.

23 декабря дроны ВСУ атаковали мост в Грайворонском округе Белгородской области, в этот момент на нем велись ремонтные работы. Пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Об атаках беспилотников власти российских регионов стали сообщать после начала военной операции на Украине. Полеты гражданских аппаратов затем начали запрещать — такое решение приняли к середине декабря в 68 субъектах страны.

Утром 17 декабря Голубев сообщил, что в регионе отразили массовую атаку дронов в районе городов Морозовск и Каменск-Шахтинский севернее Ростова-на-Дону. В Минобороны отметили, что тогда силы ПВО уничтожили и перехватили 33 беспилотника в трех российских регионах — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.

Теги
беспилотники Минобороны Белгородская область Ростовская область
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