Минобороны сообщило о сбитых над двумя областями беспилотниках

В ночь на 27 декабря средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Ростовской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России. Об одном из них ранее рассказал ростовский губернатор Василий Голубев.

23 декабря дроны ВСУ атаковали мост в Грайворонском округе Белгородской области, в этот момент на нем велись ремонтные работы. Пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Об атаках беспилотников власти российских регионов стали сообщать после начала военной операции на Украине. Полеты гражданских аппаратов затем начали запрещать — такое решение приняли к середине декабря в 68 субъектах страны.

Утром 17 декабря Голубев сообщил, что в регионе отразили массовую атаку дронов в районе городов Морозовск и Каменск-Шахтинский севернее Ростова-на-Дону. В Минобороны отметили, что тогда силы ПВО уничтожили и перехватили 33 беспилотника в трех российских регионах — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.