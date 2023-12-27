ПВО сбила беспилотник в Ростовской области

В Ростовской области сбит дрон, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

«Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются», — написал он.

Утром 17 декабря Голубев сообщил, что в регионе была отражена массовая атака дронов в районе городов Морозовск и Каменск-Шахтинский севернее Ростова-на-Дону. В Минобороны отмечали, что тогда силы ПВО уничтожили и перехватили 33 дрона в трех российских регионах — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.

В течение следующих десяти дней ведомство отчитывалось о нейтрализации беспилотников в Московской, Белгородской, Брянской, Курской и других областей.