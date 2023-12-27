 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ПВО сбила беспилотник в Ростовской области

Губернатор Голубев: ПВО сбила беспилотник в Ростовской области
Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области сбит дрон, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

«Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются», — написал он.

Над Московской областью сбили украинский беспилотник
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Утром 17 декабря Голубев сообщил, что в регионе была отражена массовая атака дронов в районе городов Морозовск и Каменск-Шахтинский севернее Ростова-на-Дону. В Минобороны отмечали, что тогда силы ПВО уничтожили и перехватили 33 дрона в трех российских регионах — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.

В течение следующих десяти дней ведомство отчитывалось о нейтрализации беспилотников в Московской, Белгородской, Брянской, Курской и других областей.

Теги
Ростовская область беспилотники ПВО Василий Голубев
Материалы по теме
В Бердянске украинский беспилотник разрушил жилой дом
Политика
В аэропорту Калуги ввели план «Ковер» из-за появления беспилотников
Политика
В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона-камикадзе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 101,12 (-0,46) Инвестиции, 26 дек, 16:53 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 91,71 (-0,26) Инвестиции, 26 дек, 16:53
Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем Политика, 04:35
В Абхазии началась акция протеста из-за передачи госдачи в Пицунде России Политика, 04:21
ПВО сбила беспилотник в Ростовской области Политика, 04:01
В «Ростехе» заявили об успешном применении российских ПТРК против Leopard Политика, 03:44
FT узнала о плане ЕС для выделения Украине €20 млрд в обход вето Венгрии Политика, 03:28
В 8 районах Ярославской области ввели режим ЧС из-за отключения света Общество, 03:08
«Газпром» в 2024 году вложит в газификацию рекордные 270 млрд руб. Экономика, 02:45
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
МИД сообщил об отмене упрощенного получения виз в России европейцами Политика, 02:27
Путин поблагодарил сотрудников МЧС за эвакуацию россиян из сектора Газа Общество, 02:08
Чемезов рассказал о планах создать новую бикалиберную РСЗО «Возрождение» Технологии и медиа, 01:49
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 01:37
В ЛНР в новогодние праздники приостановят действие комендантского часа Общество, 01:22
Канье Уэст на иврите извинился за антисемитские высказывания Общество, 00:57
«Газпром» в разы увеличил поставки газа в Китай и Узбекистан Экономика, 00:34