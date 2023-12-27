Посол сообщил о вандализме в отношении объектов дипмиссии России в Австрии

Посол заявил о вандализме в отношении объектов дипмиссии России в Австрии

В Австрии неоднократно совершали акты вандализма в отношении имущества сотрудников российской дипмиссии, сообщил «РИА Новости» посол России в Вене Дмитрий Любинский.

«За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий неоднократно совершались акты вандализма», — сказал он.

Любинский отметил, что несколько раз сотрудники австрийских правоохранительных органов задерживали злоумышленников на месте. Власти Австрии «с должным вниманием» занимаются вопросами безопасности российских загранучреждений и быстро реагируют на запросы от россиян, подчеркнул посол.

В мае МИД России сообщил, что неизвестные бросили взрывное шумовое устройство на территорию российского консульства в городе Мариехамн на принадлежащих Финляндии Аландских островах. После этого полиция архипелага начала расследование акта вандализма.

В марте 2022 года табличку и часть здания посольства России в эстонской столице Таллине облили краской. В диппредставительстве сообщили, что это не первый подобный инцидент, назвали подобные действия в отношении посольства России в Эстонии традицией и призвали власти страны принять должные меры.