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Политика ,  
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Посол заявил о вандализме в отношении объектов дипмиссии России в Австрии

Посол сообщил о вандализме в отношении объектов дипмиссии России в Австрии

В Австрии неоднократно совершали акты вандализма в отношении имущества сотрудников российской дипмиссии, сообщил «РИА Новости» посол России в Вене Дмитрий Любинский.

«За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий неоднократно совершались акты вандализма», — сказал он.

Любинский отметил, что несколько раз сотрудники австрийских правоохранительных органов задерживали злоумышленников на месте. Власти Австрии «с должным вниманием» занимаются вопросами безопасности российских загранучреждений и быстро реагируют на запросы от россиян, подчеркнул посол.

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Фото:Никита Попов / РБК

В мае МИД России сообщил, что неизвестные бросили взрывное шумовое устройство на территорию российского консульства в городе Мариехамн на принадлежащих Финляндии Аландских островах. После этого полиция архипелага начала расследование акта вандализма.

В марте 2022 года табличку и часть здания посольства России в эстонской столице Таллине облили краской. В диппредставительстве сообщили, что это не первый подобный инцидент, назвали подобные действия в отношении посольства России в Эстонии традицией и призвали власти страны принять должные меры.

Теги
Австрия вандализм посольство
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