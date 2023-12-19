Двое бездомных пробрались в посольство Кении в Москве и устроили «банкет»

Фото: Никита Попов / РБК

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и женщину, незаконно проникнувших в посольство Кении в Москве, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Мужчина и женщина без определенного места жительства незаконно через входную дверь проникли в здание диппредставительства, поднялись на второй этаж, где устроили банкет на кухне», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что прибывшие в посольство полицейские задержали бездомных.

По словам собеседника ТАСС, мужчина и женщина курили и распивали алкогольные напитки в посольстве. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о мелком хулиганстве и нарушении пропускного режима охраняемого объекта.

По данным телеграм-канала «112», пара вошла в здание через входную дверь, оборудованную магнитным замком. Они дернули ее посильнее, и дверь открылась.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, такая информация им не поступала. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Хамовнического суда и направил запрос в посольство Кении в Москве.

В 2021 году в американском посольстве в Москве задержали мужчину, который, по его словам, проник туда из-за «вселенского заговора».

6 июня он перелез через забор и проник на территорию диппредставительства, а когда его задержали, вел себя неадекватно.

Задержанный объяснил, что хотел найти на территории посольства христиан, которые дадут ему деньги, потому что зреет «вселенский заговор».