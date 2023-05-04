Финляндия начала расследовать акт вандализма против консульства России

Фото: Консульство Российской Федерации на Аландских островах / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Полиция Аландских островов (автономия в составе Финляндии) начала расследование акта вандализма по отношению к консульству России в Мариехамне. Об этом говорится в заявлении полиции.

«В ходе следствия пока не установлено ни одного подозреваемого преступника», — сказали в полиции.

3 мая в МИД России заявили, что в ночь с 30 апреля по 1 мая на территорию консульства бросили взрывное шумовое устройство. Ведомство направило ноту протеста в МИД Финляндии с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности.

Аландские острова — архипелаг в Балтийском море, автономия в составе Финляндии. Официальный язык региона — шведский, живут на островах аландские шведы. Консульство России размещено в городе Мариехамн в соответствии с соглашением между Финляндией и Советским Союзом 1940 года после «Зимней войны».

В заявлении полиции островов не говорится про взрывное устройство. «Ущерб заключается в том, что почтовый ящик консульства был снесен с подставки, а в консульство была брошена пивная бутылка, в результате чего было разбито оконное стекло», — сказали там.