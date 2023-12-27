Путин поблагодарил сотрудников МЧС за эвакуацию россиян из сектора Газа

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС с профессиональным праздником — Днем спасателя. Видеообращение и стенограмма опубликованы на сайте Кремля.

«Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с праздником — Днем спасателя. Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС. Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что сотрудники МЧС «делом подтверждают высокий статус и авторитет ведомства». Он привел в пример работу спасателей по устранению последствий паводков и природных пожаров, а также эвакуацию граждан России из «опасных регионов», в частности с Ближнего Востока.

В период с 12 ноября по 18 декабря сотрудники МЧС эвакуировали из сектора Газа, на территории которого идут бои между ХАМАС и Израилем, 1124 россиян и членов их семей, в том числе 518 детей.

Президент поблагодарил российских спасателей «за профессионализм и самоотверженность», особо отметив сотрудников, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Развитие гражданской обороны, в том числе за счет современной техники и цифровых технологий, является одним из приоритетов ведомства, подчеркнул Путин.