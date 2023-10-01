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Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск

Путин в телеграмме поздравил военных с Днем Сухопутных войск
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября.

«Вы по праву гордитесь именами и подвигами выдающихся военачальников и полководцев, солдат и офицеров. Теми, кто на протяжении столетий верой и правдой служил Родине, стяжал бессмертную славу на полях масштабных сражений за ее свободу и независимость», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что эти «ратные, патриотические традиции с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск».

Президент выразил уверенность, что Сухопутные войска будут и «впредь демонстрировать высокий уровень подготовки, надежно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России».

Сухопутные войска в своем составе имеют мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска ПВО, специальные войска, части и подразделения материально-технического обеспечения.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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