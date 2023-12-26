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Круизный лайнер не смог покинуть порт Сочи из-за сильного ветра

Круизный лайнер не смог покинуть порт Сочи из-за сильного ветра
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Круизный лайнер, который должен был отплыть в Турцию, не смог выйти из порта Сочи из-за непогоды, сообщили РБК в Сочинском морском торговом порту.

«Из-за больших порывов ветра судно не могло покинуть порт, это было небезопасно», — сообщила пресс-служба, уточнив, что отход лайнера перенесли на 15:00 (совпадает с московским временем) 26 декабря.

Ранее телеграм-канал Kub Mash сообщил, что лайнер Astoria Grande, который следует по маршруту Сочи — Самсун — Трабзон — Сочи задерживается в порту с вечера 25 декабря.

На запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи ушли 19 самолетов
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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ранее МЧС Сочи предупредило, что с 23 по 25 декабря в городе ожидается ветер с порывами до 27 м/с, а также ливни, переходящие в мокрый снег.

В городе объявили штормовое предупреждение. Из-за непогоды 23 декабря на запасные аэродромы ушли 19 самолетов, которые следовали в аэропорт Сочи.

24 декабря из-за урагана 10 тыс. человек остались без света, ветер повалил десятки деревьев, один человек погиб.

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порт Сочи Турция круизный лайнер новости
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