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Общество ,  
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В Сочи из-за урагана погиб человек

В Сочи ураган повалил десятки деревьев и сорвал крышу с многоквартирного дома

Ураганный ветер повалил несколько десятков деревьев, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

«В Сочи сильный шторм. <...> Повалено уже свыше 65 деревьев. <...> Спасатели и работники ЖКХ оперативно убирают с проезжей части упавшие деревья», — рассказал Копайгородский. Он уточнил, что для ликвидации последствий ветра задействовали свыше 150 человек и 130 единиц техники.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю, ветер частично сорвал крышу пятиэтажного дома.

Портал «Кубанские новости» уточнил, что на одного человека упало дерево, он погиб на месте. Еще одно дерево упало на дом на Петрозаводской улице и проломило крышу, а на Армавирской улице в Дагомысе на припаркованные автомобили повалилась крыша с пятиэтажки.

В Сочи предупредили жителей о смерчах
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Единая диспетчерская служба Краснодарского края объявила о штормовом предупреждении с 22 по 24 декабря из-за сильного дождя со снегом в сочетании с грозой и ветром с порывами 20 м/с.

23 декабря из-за неблагоприятной погоды в районе аэропорта Сочи 19 самолетов пришлось отправить на запасные аэродромы. В Росавиации уточнили, что воздушная гавань города работает по фактической погоде. В аэропорту организовали оперативный штаб.

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Сочи ураган Погода Краснодарский край
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