«Яндекс» перенес серверы yandex.kz в Казахстан

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Яндекс» перенес на территорию Казахстана серверы, обслуживающие продукты компании в домене kz. Об этом сообщила пресс-служба Министерство цифрового развития Казахстана.

«Яндекс» завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с Минцифры Казахстана. Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали о процессе переноса серверов. Команда казахстанского подразделения «Яндекса» доставила в страну необходимое оборудование, после чего проводила нагрузочное тестирование. По его итогам портал yandex.kz был окончательно переведен на местные серверы.

9 августа в Казахстане была приостановлена работа местного домена «Яндекса» из-за российского закона, регулирующего деятельность такси. В соответствии с ним с 1 сентября 2023 года службы заказа такси обязаны предоставлять ФСБ доступ к своим базам данным. Кроме того, перевозчикам запрещается рассказывать о фактах взаимодействия с ведомством по этому вопросу.

В компании тогда пояснили, что сведения о заказах могут получить только правоохранительные органы той страны, где была совершена поездка, и только в рамках местного законодательства.

Тем не менее 21 августа «Яндекс» сообщил, что представители компании и Минцифры Казахстана провели рабочую встречу, на которой было принято решение перенести серверы на территорию республики.

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Помимо России, сервисом «Яндекс.Такси» можно воспользоваться в Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии и ряде других стран.