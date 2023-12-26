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Политика ,  
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В Кремле оценили количество желающих выдвинуться в президенты

Песков — о 30 претендентах в президенты: люди заявили об амбициях, это их право

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее сообщила, что уже более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ее слова, напомнил, что право баллотироваться зафиксировано в Конституции, передает корреспондент РБК.

«Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то нет, кто-то может принять участие в гонке. В Конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидатом, граждане этим пользуются», - сказал Песков.

Материал дополняется.

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Илья Пламенев Илья Пламенев
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