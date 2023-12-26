В КЖД сообщили о повреждении здания вокзала после атаки в Феодосии

Здание железнодорожного вокзала в Феодосии (Фото: Майкова Галина / Shutterstock)

Здание железнодорожного вокзала в Феодосии пострадало в результате ночной атаки, сообщил ТАСС представитель Крымской железной дороги (КЖД).

«Там в настоящее время работают сотрудники Крымской железной дороги на месте. Там выбиты окна в здании. Движение перешло на станцию Айвазовская, оттуда будут отправляться электрички», — уточнил собеседник агентства.

Крымская железная дорога сообщила, что «по техническим причинам» два поезда из Феодосии в Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская. Конкретных изменений в движении поездов там не назвали.

При этом министр транспорта республики Николай Лукашенко заявлял, что по состоянию на 8:00 железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме после атаки в районе Феодосии. Штатно осуществляется также движение по Крымскому мосту, через переправу и на пунктах пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп.

Правительство Крыма сообщило, что в Феодосии временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской. Также временно изменились маршруты нескольких автобусных рейсов.

Утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «вражеской атаке» в районе Феодосии, из-за которой произошли взрыв и пожар, территорию порта оцепили. Позже Минобороны России сообщило, что в результате удара ВСУ был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск».