Правительство России продлило запрет на вывоз патронов и гильз до 2025 года

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Правительство России продлило запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца 2025 года, сообщил кабинет министров в своем телеграм-канале со ссылкой на соответствующее постановление.

Запрет на вывоз патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров будет действовать до 31 декабря 2025 года. «Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства», — подчеркнули в правительстве.

Кабмин ограничил вывоз патронов и гильз в мае. Речь шла о гильзах (включая капсулированные) для патронов к нарезному огнестрельному оружию калибров 5,45х39 мм, 5,56х45 мм (.223 Rem), 7,62х39 мм, 7,62х51 мм (.308 Win), 7,62х54 мм, 7,62х67 мм (.300 WM), 8,6х70 мм (.338 LM), 12,7х99 мм (.50 BМG) и 12,7х108 мм. Один из пунктов постановления был засекречен (имеет пометку «для служебного пользования»).

Запрет не распространялся на патроны и гильзы, которые: