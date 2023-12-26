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Правительство России продлило запрет на вывоз патронов и гильз

Правительство России продлило запрет на вывоз патронов и гильз до 2025 года
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Правительство России продлило запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца 2025 года, сообщил кабинет министров в своем телеграм-канале со ссылкой на соответствующее постановление.

Запрет на вывоз патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров будет действовать до 31 декабря 2025 года. «Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства», — подчеркнули в правительстве.

Кабмин ограничил вывоз патронов и гильз в мае. Речь шла о гильзах (включая капсулированные) для патронов к нарезному огнестрельному оружию калибров 5,45х39 мм, 5,56х45 мм (.223 Rem), 7,62х39 мм, 7,62х51 мм (.308 Win), 7,62х54 мм, 7,62х67 мм (.300 WM), 8,6х70 мм (.338 LM), 12,7х99 мм (.50 BМG) и 12,7х108 мм. Один из пунктов постановления был засекречен (имеет пометку «для служебного пользования»).

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Фото:Global Look Press

Запрет не распространялся на патроны и гильзы, которые:

  • перемещаются между частями России через территории других стран;
  • вывозятся из России в страны ЕАЭС по решению правительства;
  • вывозятся в рамках международных транзитных воздушных перевозок через Россию в третьи страны, за исключением недружественных;
  • вывозятся из России в целях охоты, участия в спортивных мероприятиях, выставках или в историко-культурных мероприятиях с возможностью экспонирования, в том числе ранее ввезенные на территорию России в указанных целях.
Теги
правительство России запрет запрет на ввоз патроны
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