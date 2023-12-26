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Военная операция на Украине ,  
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На Крымском мосту временно перекрыли движение машин

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
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Военная операция на Украине

Крымский мост временно закрыт для движения автомобилей, сообщил оперативный канал информационного центра о ситуации на мосту.

Сообщение об ограничениях появилось около 02:30 мск. Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников служб транспортной безопасности.

К 03:40 мск движение по мосту возобновили.

Проезд по мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на него и воздушных тревог. Об одной из последних атак на Крымский мост 21 декабря сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Тогда российские средства ПВО сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону сооружения, над акваторией Азовского моря, писал он. Минобороны подтверждало перехват украинской ракеты в этом районе, но не уточняло, куда она летела.

Сальдо сообщил о перехвате летевшей к Крымскому мосту ракеты
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В середине ноября глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост. Он также напомнил, что там уже произошли два взрыва, и заявил, что будет еще «много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту».

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Теги
Крымский мост ограничение движения
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