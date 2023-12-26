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Правительство обязало регионы пересмотреть тарифы на свет для населения

Правительство обязало регионы пересмотреть тарифы на электричество для населения

Правительство России утвердило меры, обязывающие регионы перевести население на новые тарифы на электричество, которые будут расти при увеличении потребления. Обязательство будет действовать с 2024 года в случае, если власти решат увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для граждан, следует из постановления.

В качестве альтернативы предлагается субсидировать тариф для населения из их бюджетов. Однако, как писал «Коммерсантъ», со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС), постановление вынудит власти внедрить нововведение по всей стране, поскольку в 2024 году большинство регионов при установке тарифов выйдут за пределы лимита субсидий.

ФАС назвала переход на новые тарифы на свет средством борьбы с майнингом
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В России применяется механизм перекрестного субсидирования, то есть доплаты бизнеса за снижение тарифов для населения.

ФАС предлагала с 1 января 2024 года устанавливать в регионах дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения, который предполагает, что ставка будет увеличиваться при росте потребления. Если регион пойдет на внедрение подобной практики, то у него будет возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования по специальной формуле, разработанной ФАС.

Тарифы для населения по новому механизму намерены устанавливать с учетом ограничения предельных уровней. Конечную стоимость электроэнергии для граждан будут устанавливать региональные тарифные органы.

В ФАС полагают, что переход на дифференциацию тарифов позволит снизить перекрестное субсидирование и поможет в борьбе «с серым майнингом»

Теги
тарифы электроэнергия
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