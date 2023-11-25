Россия и Турция увеличили использование нацвалют в двусторонней торговле

В Турции заявили об увеличении доли расчетов в нацвалютах в торговле с Россией

Москва и Анкара стали чаще использовать турецкую лиру и рубль в двусторонней торговле, сообщил турецкий министр торговли, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Омер Болат, передает ТАСС.

По его словам, турецкий экспорт в лирах вырос почти на 400%, импорт из России в лирах — на 150%, а в рублях — на 260%.

«В прошлом году товарооборот между Россией и Турцией достиг рекордных $68 млрд, в этом году в денежном выражении может составить $11 млрд экспорт из Турции и $46 млрд экспорт из России, всего около $56 млрд», — сказал Болат. Он отметил, что снижение товарооборота в энергетике снизилось из-за падения цен на энергопродукты во всем мире.

Импорт российских товаров в Турцию в июне 2023 года резко сократился — на 43% к июню 2022 года и на 36% к маю — до минимального месячного уровня с конца «досанкционного» 2021 года. Аналитики связали это с падением цен на российские ресурсы. Так, эталон Brent в июне 2022 года был на максимуме, а к июню 2023 года сократился на 40% (примерно в той же степени снизился и импорт Турции из России), рассказал РБК ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко.