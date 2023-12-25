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На заводе Hyundai в Петербурге назвали срок выхода из режима простоя

Завод Hyundai выйдет из режима простоя в январе 2024-го после праздников

Завод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге выйдет из режима простоя в январе 2024 года — после новогодних праздников, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

«На январь простой на заводе не продлен», — сказал собеседник агентства.

По данным «Фонтанки» и телеграм-канала «Автопоток», площадка «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (российское юрлицо автоконцерна Hyundai) возобновит работу 9 января.

Hyundai решила продать завод в России за ₽10 тыс.
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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Завод Hyundai в Петербурге приостановил работу в марте 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. Причиной назвали нехватку комплектующих из-за перебоев с логистикой. В конце декабря 2022-го «Ведомости» писали, что на предприятии возобновили производство кузовов для автомобилей Hyundai Solaris, но предназначались они для сборочной площадки в Казахстане, а не для российского рынка.

В середине декабря этого года Hyundai объявила о планах продать предприятие. Переговоры о сделке ведутся с российской «Арт-Финанс» — структурой бывшего гендиректора «Авилона» Андрея Павловича (ныне занимает пост президента компании). В мае «Арт-Финанс» закрыл сделку по покупке российских активов немецкого концерна Volkswagen.

ООО «Арт-Финанс» зарегистрировано 13 февраля 2023-го и на 100% принадлежит Андрею Павловичу, следует из данных СПАРК. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. руб.

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По данным южнокорейского издания Chosun, стоимость сделки составляет 140 тыс. вон (около 10 тыс. руб.). Кроме того, Hyundai продает завод GM в Петербурге, купленный в 2020 году, писала газета.

Автоконцерн обещал продолжить послепродажное обслуживание и поддержку клиентов Hyundai в России после закрытия сделки.

Теги
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