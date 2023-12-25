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Военная операция на Украине ,  
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Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии по образцу Минобороны

Путин подписал закон о добровольческих частях Росгвардии по примеру Минобороны
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Росгвардии будут созданы добровольческие формирования. Документ опубликован на сайте портала правовой информации, он вступает в силу со дня опубликования.

Росгвардия сможет создавать добровольческие формирования по решению президента. Добровольцы будут привлекаться для выполнения задач в период мобилизации, военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций.

Правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны будут распространены и на добровольцев Росгвардии.

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Документ внесли в Госдуму в середине сентября. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что в законодательстве предлагается закрепить нормы, аналогичные тем, которые уже действуют в отношении добровольческих формирований Минобороны.

Депутат отметил, что к задачам росгвардейцев относится не только ведение боевых действий, но и участие в территориальной обороне, в охране границы и в борьбе с терроризмом. «Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части», — сказал тогда Хинштейн.

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Владимир Путин Росгвардия добровольцы законы Минобороны
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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