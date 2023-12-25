Путин поручил присвоить внеочередное звание комбату за взятие Марьинки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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Президент России Владимир Путин поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона, старшему лейтенанту Александру Трошину, который принимал участие во взятии города Марьинка в ДНР. Об этом он заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Путин отметил, что имена многих военных, достойных наград, можно назвать сразу. «Один из них — это Трошин Александр Константинович, командир батальона, но старший лейтенант», — констатировал президент (цитата по ТАСС).

«Старший лейтенант на подполковничьей должности», — ответил Шойгу и добавил, что намерен повысить Трошина до капитана.

«Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», — заметил глава государства. Он поручил Шойгу «внести предложение о присвоении ему [Трошину] звания майора».

Путин добавил, что Трошин подписал контракт на десять лет и хочет быть профессиональным военным. Президент подчеркнул, что таких людей, как Трошин, много, и пообещал их поддержать.

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Марьинка находится примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. В начале июня командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что российские военные взяли под контроль 70% города.

Вечером 25 декабря Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки под полный контроль. Глава Минобороны отметил, что взятие города снизит возможности Вооруженных сил Украины и позволит российским военным эффективнее защитить Донецк. Президент согласился, что контроль над Марьинкой отодвинет войска ВСУ и позволит России «выходить на более широкий оперативный простор».