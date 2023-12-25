Путин поручил присвоить внеочередное звание комбату за взятие Марьинки
Президент России Владимир Путин поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона, старшему лейтенанту Александру Трошину, который принимал участие во взятии города Марьинка в ДНР. Об этом он заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Путин отметил, что имена многих военных, достойных наград, можно назвать сразу. «Один из них — это Трошин Александр Константинович, командир батальона, но старший лейтенант», — констатировал президент (цитата по ТАСС).
«Старший лейтенант на подполковничьей должности», — ответил Шойгу и добавил, что намерен повысить Трошина до капитана.
«Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», — заметил глава государства. Он поручил Шойгу «внести предложение о присвоении ему [Трошину] звания майора».
Путин добавил, что Трошин подписал контракт на десять лет и хочет быть профессиональным военным. Президент подчеркнул, что таких людей, как Трошин, много, и пообещал их поддержать.
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Марьинка находится примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. В начале июня командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что российские военные взяли под контроль 70% города.
Вечером 25 декабря Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки под полный контроль. Глава Минобороны отметил, что взятие города снизит возможности Вооруженных сил Украины и позволит российским военным эффективнее защитить Донецк. Президент согласился, что контроль над Марьинкой отодвинет войска ВСУ и позволит России «выходить на более широкий оперативный простор».