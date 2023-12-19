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Военная операция на Украине ,  
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Власти пообещали помочь семье бойца, оставившего надпись в Марьинке

Власти Ростовской области пообещали помочь семье погибшего военного Рудакова
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ishenko_telegram / Telegram
Фото: ishenko_telegram / Telegram

Власти Ростовской области окажут помощь семье погибшего в ходе военной операции на Украине жителя Батайска Романа Рудакова, сообщил спикер регионального парламента Александр Ищенко в своем телеграм-канале.

«Семью нашего героя из Батайска не бросим. Представители областной и местной власти, единороссы на связи с семьей Рудакова Романа», — написал Ищенко. Он добавил, что семье погибшего военнослужащего «сейчас очень тяжело» и обстоятельства произошедшего с Рудаковым пока не известны.

«В любом случае родным и близким будет оказана вся необходимая помощь», — подчеркнул Ищенко.

Город Батайск расположен в 15 км юго-восточнее Ростова-на-Дону.

Шойгу поручил выполнить написанную на стене дома просьбу военного
Политика
Фото:SolovievLive / Telegram

О Рудакове стало известно при зачистке российскими военными города Марьинка в ДНР. Они обнаружили надпись на стене дома, которая гласит: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военного.

Тело Рудакова и еще восьми солдат нашли в одном из подвалов города, сообщил телеграм-канал Shot.

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Марьинка расположена примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. В начале июня командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские военные взяли под контроль 70% города. По данным Минобороны, бои в районе Марьинки продолжаются, 18 декабря российские войска отразили атаки штурмовых групп вооруженных сил Украины в этом городе.

Теги
Батайск Ростовская область российские военные Александр Ищенко
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