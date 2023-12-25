Суд Москвы арестовал участника «откровенной вечеринки» в сауне в ТЦ «Фэвори»

Суд в Москве арестовал на 15 суток участника «откровенной вечеринки»

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Лефортовский районный суд Москвы арестовал участника «откровенной вечеринки» в ТЦ «Фэвори» Андрея Журавлева по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

В отношении него завели дело по ч. 2 ст. 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство») за «грубое нарушение общественного порядка, выражение нецензурной бранью в общественном месте».

«Суд назначил Андрею Журавлеву наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — уточнили в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным Mash, в ТЦ «Фэвори» на Волгоградском проспекте проходила бисексуальная свингер-вечеринка в сауне, в которой участвовали 40 человек. Сотрудники полиции задержали 31 участника вечеринки и отвезли их в ОВД.

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По информации телеграм-канала Shot, сауна расположена на третьем этаже ТЦ, очевидцы вызвали полицию из-за шума. После прибытия полиции некоторые участники повели себя «буйно», среди них четыре женщины и шесть мужчин в возрасте от 21 до 48 лет. Против них составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее блогер Настя Ивлеева организовала вечеринку Almost Naked («Почти голые») в столичном клубе «Мутабор». Ее посетили Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие.

Фото и видео с вечеринки вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ».

В ноябре Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ», запретив его деятельность в стране.

Екатеринбургский рэпер Vacio (Николай Васильев) скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на половой орган носок Balenciaga. Его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Ивлеева извинилась за вечеринку. Она пояснила, что это была часть презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России.