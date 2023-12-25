Путин дал команду поднять флаги на трех новых кораблях ВМФ

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на трех кораблях, вошедших в состав Военно-морского флота, — фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин», передает пресс-служба Кремля.

«Сегодня здесь, на «Северных верфях», как и две недели назад в Северодвинске, на наших новейших боевых кораблях поднимаются военно-морские флаги. В состав Военно-морского флота входят фрегат «Адмирал Головко», малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» и морской тральщик «Лев Чернавин», — заявил глава государства на церемонии на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Путин назвал фрегат «Адмирал Головко» «основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне». «Он создан с использованием самых передовых технологий и оснащен крылатыми ракетами «Калибр», которые подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях», — отметил президент.

Корабли класса «Наро-Фоминск», по его словам, наносят удары крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Ранее такие корабли совершали атаки по позициям боевиков в Сирии, а сейчас задействованы в военной операции на Украине, подчеркнул глава государства.

«Наконец, «Лев Чернавин» — это современный тральщик с уникальным корпусом. Уже приняты решения о строительстве еще десяти таких кораблей», — добавил Путин.

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11 декабря президент России принял участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III» на судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске.